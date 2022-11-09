ОАЭ, Иордания и Израиль запускают совместный энергопроект

Израиль, Иордания и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подписали меморандум о взаимопонимании по продвижению соглашения "Вода в обмен на энергию".

Израиль, Иордания и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подписали меморандум о взаимопонимании по продвижению соглашения "Вода в обмен на энергию".

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МИД Израиля.

Это многосторонняя сделка, в рамках которой США и ОАЭ окажут содействие Иордании в строительстве солнечных электростанций общей мощностью в 600 мегаватт, энергия которых будет экспортироваться в Израиль.

Взамен Израиль предоставит Иордании, испытывающей растущий дефицит пресной воды, еще 200 млн кубометров опресненной воды из Средиземного моря.