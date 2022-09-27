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НПЗ TotalEnergies во Франции закрылся до середины октября на фоне забастовок

НПЗ TotalEnergies во Франции закрылся до середины октября на фоне забастовок Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Feyzin, который принадлежит французской энергокомпании TotalEnergies, закрылся как минимум до середины октября на фоне забастовок в стране.
Энергетика
27 сентября 2022 г. 15:54
НПЗ TotalEnergies во Франции закрылся до середины октября на фоне забастовок

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Feyzin, который принадлежит французской энергокомпании TotalEnergies, закрылся как минимум до середины октября на фоне забастовок в стране.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT).

По данным агентства, завод был закрыт еще 16 сентября после аварии, когда произошла утечка на установке каталитического крекинга. Из-за закрытия НПЗ незадействованными остались около 40% нефтеперерабатывающих мощностей по всей стране.

Мощность НПЗ, который расположен на юге Франции, составляет 119 тыс. баррелей в сутки.

Кроме того, во вторник уже сами сотрудники TotalEnergies начали трехдневную забастовку, требуя, в частности, повышения заработной платы.

Агентство отмечает, что из-за забастовок недавно закрылись НПЗ компании ExxonMobil в Фос-Сюр-Мер и в Порт-Жером-Гравеншон с совокупной мощностью в 475 тыс. баррелей в сутки.

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Версия на английском языке TotalEnergies refinery shut to at least mid-October

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