НПЗ STAR остановлен на двухмесячные ремонтно-профилактические работы

Турецкий НПЗ STAR, принадлежащий Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), с 5 сентября остановлен на плановые ремонтно-профилактические работы и техническое обслуживание оборудования.

Турецкий НПЗ STAR, принадлежащий Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), с 5 сентября остановлен на плановые ремонтно-профилактические работы и техническое обслуживание оборудования.

Как передает Report, об этом сообщается в информации нефтехимического комплекса Petkim [владеет 12%-ной долей в НПЗ STAR], размещенной на платформе публичного раскрытия информации [Kamuyu aydınlatma platformu].

"В рамках данного технического обслуживания все установки на нефтеперерабатывающем заводе STAR были остановлены с 5 сентября сроком примерно на два месяца, в течение которых на предприятии впервые с момента ввода в эксплуатацию в 2018 году, будет проведено крупномасштабное техническое обслуживание", - отмечается в информации .

Холдинг отмечает, что по завершении этих работ производственная мощность завода увеличится на 2,5%.

"Во время работ по техническому обслуживанию данного НПЗ, поставки сырья для Petkim будут осуществляться за счет запасов STAR и других поставщиков. Однако, производственная деятельность комплекса Petkim будет продолжена без каких-либо изменений", - говорится в информации.

НПЗ STAR введен в эксплуатацию 19 октября 2018 года и рассчитан на переработку таких сортов нефти, как Azeri Light, Kerkuk и Urals. Мощность завода составляет 13 млн тонн продукции в год. Он обеспечивает сырьем нефтехимический комплекс Petkim и создает условия для выхода SOCAR на средиземноморский рынок со своим дизтопливом и авиакеросином, а также сырьем для химической промышленности.

SOCAR инвестировал в строительство и развитие НПЗ STAR около 7 млрд долларов.