​Новый газопровод предлагают назвать "Турецкий поток"

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Пролегающий через Турцию трубопровод предлагают назвать "Турецкий поток" .

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент "Газпрома" Александр Медведев.

По его словам, связанные с "Южным потоком" работы полностью приостановлены и сейчас рассматривается вопрос реализации нового газопровода: "Выдвинуто множество предложений для трубопровода, который будет пролегать через территорию Турции. Предлагается также назвать его "Турецкий поток". Это предложила турецкая сторона".

По словам официального лица компании "Газпром", вопрос о "Южном потоке" уже закрыт и на данный момент проект находится в центре внимания.