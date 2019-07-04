Премьер-министр Новруз Мамедов избран председателем Наблюдательного совета ГНФАР на очередной срок

4 июля состоялось заседание Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики.

Как передаёт Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, решением Наблюдательного совета ГНФАР премьер-министр Азербайджанской Республики Новруз Мамедов избран действующим председателем Наблюдательного совета на очередной срок.

На заседании были рассмотрены вопросы, касающиеся годового отчета финансовой деятельности ГНФАР в 2018 году, исполнения бюджета Фонда на 2018 год. С учетом заключения независимого аудитора (ООО «PraysvoterhausKupers Audit Azerbaijan») относительно отчета о финансовой деятельности ГНФАР в 2018 году, заключения Счетной палаты Азербайджанской Республики об исполнении бюджета на 2018 год, а также исполнения бюджетных доходов Нефтяного фонда на 2018 год на уровне 17 миллиардов 614,1 миллиона манатов или 115 процентов, а бюджетных расходов – на уровне 11 миллиардов 455,6 миллиона манатов или 99,8 процента, Наблюдательный совет принял решение о представлении исполнения бюджета Фонда на 2018 год Президенту Азербайджанской Республики для утверждения.

Наблюдательный совет также признал целесообразным внесение изменений в последний срок представления отчетов Нефтяного фонда относительно финансового отчета и отчета об исполнении бюджета Нефтяного фонда в нормативно-правовых актах, регулирующих деятельность ГНФАР, и рекомендовал представить данные изменения Президенту Азербайджанской Республики.