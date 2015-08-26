Новое месторождение нефти открыто в Беларуси

Баку. 26 август. REPORT.AZ/ Новое месторождение с большими запасами нефти открыто на территории Беларуси. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Ковхуто на пресс-конференции в Минске.

"Совсем недавно открыто новое месторождение нефти, которое имеет значительные запасы. Сейчас они подсчитываются. Данное месторождение будет оперативно передано добывающей организации "Белоруснефть", - сказал Ковхуто.

Он уточнил, что речь идет о Шатилковском месторождении, расположенном в Припятском прогибе на территории Гомельской области.

Всего, по словам министра, в стране ежегодно добывается порядка 1,6 млн. тонн нефти.