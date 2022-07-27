Новое буровое судно Турции приступит к работам 9 августа

Новое буровое судно Турции Abdülhamid Han приступит к работам в Восточном Средиземноморье 9 августа текущего года

Новое буровое судно Турции Abdülhamid Han приступит к работам в Восточном Средиземноморье 9 августа текущего года

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.

По его словам, судно находится в порту Мерсин у южного побережья Турции, куда прибыло 19 мая из порта Окпо в Южной Корее.

После этого началась подготовка к буровым работам. Разведочно-буровые работы для нужд Турции до сегодняшнего дня осуществляли три судна: Fatih, Kanuni и Yavuz.

Длина бурового судна седьмого поколения Abdülhamid Han составляет 238 м, ширина 42 м.

Команда в составе 200 человек может проводить буровые работы на глубине до 12 200 м.

В мире всего 4-5 буровых судов подобного класса, и одно из них в распоряжении Турции.