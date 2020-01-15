Новый комиссар ЕС по энергетике обсудит в Баку строительство Транскаспийского газопровода

Строительство Транскаспийского газопровода и импорт туркменского газа остаются важной частью стратегии Европейского союза (ЕС) в области энергетической безопасности, сказал временный поверенный в делах представительства Евросоюза в Ашхабаде Любомир Фреборт на форуме, посвященном значению туркменского нейтралитета в международном сотрудничестве..

"Что касается диверсификации экспорта энергоносителей, Европейский союз полностью поддерживает политику Туркменистана по диверсификации своих рынков экспорта газа. Строительство Транскаспийского газопровода и импорт туркменского газа остаются важной частью стратегии ЕС в области энергетической безопасности, диверсификации источников импорта газа, и недавно новая Европейская комиссия включила его в список приоритетных энергетических проектов", - сказал Л.Фреборт.

Он добавил, что предстоящее заседание Консультативного совета по Южному газовому коридору 28 февраля в Баку предоставляет возможность двусторонней встречи на высшем уровне ЕС-Туркменистан — с новым комиссаром ЕС по энергетике, чтобы продвинуть этот диалог дальше.

Л. Фреборт сказал, что специальный представитель ЕС по Центральной Азии предложил провести в первом квартале 2020 года в Ашхабаде симпозиум для обсуждения конкретных действий по реализации в Туркменистане новой, принятой в прошлом году Стратегии ЕС для Центральной Азии. По его мнению, Туркменистан получит выгоду от активного взаимодействия с ЕС через эту региональную стратегию.

"Помимо текущих проектов двустороннего сотрудничества, новый инструмент Европейской комиссии по соседству, развитию и международному сотрудничеству, на который выделено 93,1 млрд евро, позволит ЕС с 2021 года предлагать Туркменистану новые возможности партнерства, несмотря на то, что он достиг уровня доходов выше среднего", — добавил представитель ЕС.

Напомним, что Транскаспийский газопровод предусматривает поставку туркменского природного газа на европейский рынок в течение не менее 30 лет.

Проект газопровода между туркменским и азербайджанским побережьем Каспия необходим для подключения Туркменистана к Трансанатолийскому газопроводу (TANAP). Газопровод TANAP предусматривает поставку газа из Азербайджана через Грузию и Турцию к греческой границе, где его продолжением станет Трансадриатический газопровод (TAP) в Южную Европу.

12 июня 2018 года в турецком городе Эскишехир состоялось торжественное открытие газопровода TANAP, по которому начались поставки газа с месторождения "Шах Дениз" в Турцию. Историческим событием для всей Евразии стало открытие 30 ноября 2019 года в турецкой Эдирне участка TANAP, которая соединена с Европой.

Пропускная способность газопровода TANAP составляет 16 млрд кубометров газа: из них 6 млрд предназначено для потребителей Турции, 10 млрд - Европы, куда газ планируется поставлять с 2020 года. Инвестиционная стоимость TANAP составила 6,5 млрд долларов долларов.