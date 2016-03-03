Встреча нефтедобывающих стран пройдет в России в марте

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ В России 20 марта пройдет встреча нефтедобывающих стран.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министра нефти Нигерии Эммануэля Качикву.

"Мы начинаем видеть, что цены на нефть растут очень медленно", - сказал Качикву. Он отметил, что если члены ОПЕК и не входящие в организацию страны соберутся на новую встречу, "мы должны увидеть значительное изменение цены на нефть".

"И Саудовская Аравия, и Россия - все возвращаются за стол переговоров", - резюмировал Качикву.

16 февраля представители министерств энергетики России и стран ОПЕК (Катара, Саудовской Аравии и Венесуэлы) провели встречу, по итогам которой решили заморозить добычу нефти на уровне 11 января. Сообщалось, что в дальнейшем могут последовать следующие шаги по стабилизации цен "в течение следующих нескольких месяцев". Позднее идею заморозить добычу нефти поддержала и Нигерия. В то же время к соглашению отказался присоединиться Иран.