Новак: Цена транзита российского газа через Украину будет в рамках европейских тарифов

Цена транзита российского газа через Украину будет в рамках действующих в Европе тарифов.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью радио Business FM.

"В настоящий момент пока мы не обсуждали цену в рамках переговоров. Я думаю, что это будет обсуждаться позже, и это будет в рамках существующих тарифов, которые действуют сегодня в Европе", - пояснил Новак в интервью радио Business FM.

Как он уточнил, под этим понимается не стоимость прокачки за тысячу кубометров и за сто километров, как было ранее.

"Это будет цена, связанная со входом в газотранспортную систему и выходом", - отметил он.

Новак добавил, что все это считается и оценивается с точки зрения конкуренции с другими газотранспортными системами.

Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа после окончания действующего контракта с Киевом.

Очередной раунд прошел в Брюсселе 19 сентября. Министры энергетики России и Украины сочли консультации конструктивными. Однако министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что при этом остается риск не подписать новое соглашение с Москвой.

Новый раунд трехсторонних консультаций запланирован на 28 октября.