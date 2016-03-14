Новак ожидает цены на нефть к концу года в пределах 40-50 долларов за баррель

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Глава минэнерго РФ Александр Новак ожидает, что цены на нефть к концу года будут находиться в диапазоне 40-50 долларов за баррель, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Я думаю, мы будем иметь цену в пределах от 40 до 50 долларов, вот в этом промежутке", - сказал Новак журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Цена нефти марки Brent в последние недели подросла от уровня в 32 доллара за баррель 16 февраля до 40 долларов в минувшую пятницу. В понедельник Brent торгуется в районе 39 долларов за баррель.