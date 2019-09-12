Новак: ОПЕК+ положительно влияет на рынок нефти

Совместные действия стран ОПЕК+ продолжают положительно влиять на мировой рынок нефти.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак, выступая на открытии заседания министерского мониторингового комитета сделки (JMMC).

"Ключевой задачей остается приверженность всех стран к необходимости исполнения тех обязательств, которые на себя взяли страны сделки ОПЕК+", - сказал Новак.

Он также отметил, что обширный отраслевой и жизненный опыт нового министра энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиза бен Сальмана Аль Сауда позволит приумножить те результаты, которые были достигнуты странами-участницами ОПЕК+ для стабилизации мирового нефтяного рынка.

Отметим, что комитет в четверг на заседании министров мониторингового комитета ОПЕК+ в Абу-Даби обсудит выполнение договоренностей об ограничении добычи нефти и ситуацию на рынке. В комитет входят представители Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана, России, Саудовской Аравии.