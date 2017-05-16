Новак: К соглашению о сокращении добычи нефти могут присоединиться еще 3-5 стран

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Еще три - пять стран могут присоединиться к соглашению о сокращении добычи нефти странами ОПЕК и не входящими в картель участниками рынка.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал министр энергетики РФ Александр Новак.

Новак не стал их называть, но сказал, что с этими странами сейчас идет работа. По его словам, их присоединение добавит определенный объем в общей доле сокращаемой добычи нефти, но не сообщил о возможных объемах.

По словам министра, запасы нефти в мире снизятся к 1 июля 2017 года еще на 100-120 млн баррелей в сутки.

"Мы видим сегодня что остатки в результате действия соглашения по нашим оценкам где-то к 1 июля снизятся примерно на 100-120 млн баррелей в сутки. Мы будем смотреть на май и июнь", - сказал он.

Напомним, что 30 ноября прошлого года страны ОПЕК договорились о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей – до 32,5 млн баррелей в день. 10 декабря 11 стран, не входящих в ОПЕК, пришли к соглашению об ограничении добычи на 558 тыс. баррелей в день. Соглашение действительно в течение 6 месяцев, начиная с 1 января этого года также предусмотрена вероятность продления соглашения.