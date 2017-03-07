Новак: Эра углеводородов продлится ближайшие десятилетия

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Минэнерго РФ ожидает, что эра углеводородов продлится ближайшие десятилетия.

Как передает Report, об этом заявил глава министерства Александр Новак в ходе конференции CeraWeek.

«Эра углеводородов в ближайшие десятелетия сохранится несмотря на НТП (научно-технический прогресс – ред.) и ВИЭ», -сказал министр, слова которого приводит пресс-служба министерства.

Министр добавил, что газ останется основным видом топлива в ближайшее время и займет еще большую нишу в мировом энергобалансе.