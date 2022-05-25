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Норвежская Equinor вышла из четырех совместных предприятий в России

Норвежская Equinor вышла из четырех совместных предприятий в России Норвежская нефтегазовая компания Equinor передала все свои доли в совместных предприятиях в РФ "Роснефти", а также подписала соглашение о выходе из проекта Харьяга.
Энергетика
25 мая 2022 г. 16:37
Норвежская Equinor вышла из четырех совместных предприятий в России

Норвежская нефтегазовая компания Equinor передала все свои доли в совместных предприятиях в РФ "Роснефти", а также подписала соглашение о выходе из проекта Харьяга.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила норвежская компания в своем пресс-релизе.

"В настоящее время Equinor передала свои доли участия в четырех российских совместных предприятиях "Роснефти" и освобождается от всех будущих договоренностей и обязательств. Также было подписано соглашение о выходе из проекта Харьяга", — сообщила в релизе норвежская фирма.

Equinor 27 февраля приняла решение начать процесс выхода из СП в России. С тех пор фирма прекратила все новые инвестиции в Россию, прекратила торговлю нефтегазовыми продуктами из России и объявила об обесценении активов в 1,08 млрд долларов в своем балансе по состоянию на 31 марта 2022 года.

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Версия на английском языке Equinor completes exit from Russia joint ventures

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