Норвегия в июле увеличила добычу природного газа на 10,8%

В июле в Норвегии добыча природного газа увеличилась на 10,8% в годовом исчислении, до 11,16 млрд кубометров.

В июле в Норвегии добыча природного газа увеличилась на 10,8% в годовом исчислении, до 11,16 млрд кубометров.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, это следует из предварительных данных Норвежского офшорного директората (NOD).

По уточненным расчетам, в июне объем производства составлял 10,37 млрд кубометров, то есть за прошлый месяц он вырос на 7,6%. NOD прогнозировал добычу в июне на уровне 9,9 млрд кубометров.

Норвегия в июле нарастила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ на 0,9% в годовом выражении - до 2,079 млн баррелей в сутки (б/с). Относительно июня она повысилась на 6% (с пересмотренных 1,961 млн б/с).

Добыча нефти в стране в июле составляла в среднем 1,826 млн б/с, что на 6,3% выше июньского объема, но на 0,5% меньше производства в том же месяце 2023 года. NOD прогнозировал показатель на уровне 1,72 млн б/с.