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    ​Норвегия в июле увеличила добычу нефти до 5-летнего максимума

    Добыча нефти в июле составила 1,73 млн. баррелей в сутки

    Баку. 17 Августа. REPORT.AZ/ Добыча нефти в Норвегии в июле 2016 года составила рекордные с марта 2011 года 1,73 млн баррелей в сутки (б/с), увеличившись на 10% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Норвежского нефтяного директората (NPD).

    Во многом рост показателя связан с началом добычи на месторождении Goliat, оператором которого является итальянская Eni SpA. Его максимальный потенциал оценивается в 100 тыс. б/с.

    Включая добычу природного газа и конденсата, добыча в стране в июле составила 3,97 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

    Норвегия является вторым по величине в мире экспортером газа после России. В 2015 году добыча газа в стране достигла рекордных 117,2 млрд кубометров.

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