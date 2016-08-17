​Норвегия в июле увеличила добычу нефти до 5-летнего максимума

Баку. 17 Августа. REPORT.AZ/ Добыча нефти в Норвегии в июле 2016 года составила рекордные с марта 2011 года 1,73 млн баррелей в сутки (б/с), увеличившись на 10% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Норвежского нефтяного директората (NPD).

Во многом рост показателя связан с началом добычи на месторождении Goliat, оператором которого является итальянская Eni SpA. Его максимальный потенциал оценивается в 100 тыс. б/с.

Включая добычу природного газа и конденсата, добыча в стране в июле составила 3,97 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Норвегия является вторым по величине в мире экспортером газа после России. В 2015 году добыча газа в стране достигла рекордных 117,2 млрд кубометров.