Nord Stream 2 AG не подтвердила начало процедуры банкротства

Nord Stream 2 AG не подтверждает начало процедуры банкротства.

Nord Stream 2 AG не подтверждает начало процедуры банкротства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении компании.

"Мы не подтверждаем сообщения СМИ о том, что компания Nord Stream 2 начала процедуру банкротства. Компания на данный момент только проинформировала местные органы власти о вынужденном расторжении контрактов с персоналом вследствие наложенных на Nord Stream 2 AG со стороны США санкций", - говорится в сообщении компании.

По данным начальника отдела по вопросам экономики кантона Цуг Сильвии Тальманн-Гут, которые она привела швейцарскому телеканалу SRF, в компании было занято 106 человек персонала.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд кубометров газа в год проходит от Ленинградской области России до балтийского побережья Германии. На данный момент обе нитки магистрали построены, испытаны, заполнены газом и готовы к работе.