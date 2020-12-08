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Nobel Oil Services вышла на рынок США

Nobel Oil Services вышла на рынок США Уже сформированы партнерские отношения с несколькими мировыми гигантами энергоуслуг, включая KCA Deutag и Wood Group, через несколько совместных предприятий, работающих в Прикаспийском регионе
Энергетика
8 декабря 2020 г. 13:07
Nobel Oil Services вышла на рынок США

Компания Nobel Oil Services в рамках стратегии развития недавно договорилась о сотрудничестве с американской компанией GOES.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении компании.

Отмечается, что Nobel Oil Services, будучи группой компаний, предоставляющих комплексные диверсифицированные услуги в нефтегазовой промышленности, постоянно ведет работу по дальнейшему развитию, завоеванию новых рынков и усилению международного сотрудничества. За прошедшие годы группа сформировала прочные партнерские отношения с несколькими мировыми гигантами энергетических услуг, включая KCA Deutag и Wood Group, через несколько совместных предприятий, работающих в Прикаспийском регионе.

"Nobel Oil Services будет экспортировать азербайджанский опыт в США, что является важным этапом развития нашей группы и действительно историческим моментом“, - заявил основатель Nobel Oil Services и NEGSOL Holding Насиб Гасанов.

"Сотрудничество с GOES является частью нашего стратегического видения будущего, чтобы диверсифицировать осуществляемую нами деятельность и предоставлять высококачественные услуги как на рынке США, так и за его пределами”, – отметил Вугар Самедли, генеральный директор Nobel Oil Services.

Новое партнерство уже предлагает услуги по очистке отходов клиентам, которые работают как на суше в США, так и на море в Мексиканском заливе. Новое партнерство направлено на расширение присутствия Nobel Oil Services в США, предоставляя услуги большему количеству клиентов, работающих в нефтегазовой отрасли. Кроме того, партнерство позволит азербайджанским специалистам работать за рубежом.

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Версия на азербайджанском языке “Nobel Oil Services” ABŞ bazarına daxil olub

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