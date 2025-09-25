Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Энергетика
    • 25 сентября, 2025
    • 15:16
    Nobel Energy внедрит новые решения для стабильности солнечных электростанций в Азербайджане

    Компания Nobel Energy планирует внедрить на своих солнечных электростанциях (СЭС) в Азербайджане современные решения по реактивной компенсации, синхронизации и быстрому отклику.

    Как сообщает Report, об этом заявил директор по проектам в области возобновляемых источников энергии Nobel Energy Джан Аслан в ходе мероприятия "Неделя зеленой энергетики 2025: Азербайджан и Центральная Азия" в Баку.

    По его словам, сегодня у компании есть эффективные системы, однако их использование в новых проектах требует комплексной адаптации:

    "В отрасли есть четкий тренд, которому мы следуем. Все элементы должны быть согласованы между собой – инверторы, кабели, трекеры, панели. При переходе на новый уровень технологий возникают не только финансовые, но и адаптационные препятствия", - отметил он.

    Дж. Аслан подчеркнул, что технологии в возобновляемой энергетике развиваются в сторону большей эффективности и снижения стоимости. Однако, по его мнению, одновременно с этим возникают новые вызовы – в частности, увеличение нагрузки на энергосети из-за роста доли возобновляемых источников энергии.

    "Сейчас мы сосредоточены на системах накопления энергии. Это стало обязательным условием для проектов в Европе: при подключении к сети оператор (TSO) требует обязательного использования накопителей для компенсации дисбаланса. К этому подходу перешел и Азербайджан. Если раньше таких требований не было, то в новых проектах они уже предусмотрены", - сказал представитель Nobel Energy.

    Кроме того, ОАО "АзерЭнержи" реализовало крупный проект по хранению энергии, что также помогает, сказал он, добавив: "Ведь речь идет не только о стабильности сети, но и о вопросах реактивной компенсации, синхронизации и быстрого отклика. Эти решения мы намерены внедрить в ближайшем будущем".

