Nobel Energy построит в Нахчыване солнечную электростанцию мощностью 400 МВт

Компания Nobel Energy, входящая в состав NEQSOL Holding, построит в Нахчыване солнечную электростанцию мощностью 400 МВт, а производимая электроэнергия будет частично экспортироваться в Турцию.

Nobel Energy и Министерство энергетики подписали Меморандум о взаимопонимании по строительству солнечной электростанции мощностью 400 МВт в Нахчыван.

Как сообщили Report в компании, производимая на этой электростанции энергия планируется экспортировать в Турцию, а также частично для местного использования. Это сотрудничество играет важную роль в продвижении решений в области устойчивой энергетики и управлении вопросами охраны окружающей среды.



Меморандум о взаимопонимании был подписан заместителем министра энергетики Азербайджана Эльнуром Солтановым и генеральным директором Nobel Energy Вугаром Самедли, на специальной церемонии "Зеленый энергетический потенциал Нахчывана и Восточного Зангезура", состоявшейся 3 июня в Нахчыване.



Разработка солнечной электростанции, которая будет расположена в Нахчыване, следует за систематическими усилиями правительства по продвижению чистой энергии и сокращению выбросов углекислого газа путем создания "зеленых энергетических зон" по всей стране.



Для того, чтобы обеспечить экономический рост и устойчивое развитие, сотрудничество отражает общую приверженность использованию потенциала возобновляемых источников энергии. Солнечная электростанция будет использовать передовые солнечные технологии для выработки чистой и надежной электроэнергии. Используя богатые солнечные ресурсы региона, проект призван внести вклад в национальную энергосистему Турции, а также в местное энергоснабжение.



По словам Вугара Самадли, это сотрудничество следует стратегии трансформации компании, направленной на то, чтобы стать частью решений, помогающих всем нашим заинтересованным сторонам получать доступную и надежную энергию, снижая при этом воздействие на окружающую среду: "Оно отражает наше общее обязательство с правительством использовать потенциал возобновляемых источников энергии для экономического роста и устойчивого развития.

Мы с нетерпением ждем следующих шагов на нашем пути к успешному сотрудничеству, который направлен на обеспечение устойчивого развития, создание новых возможностей и оказание долгосрочного положительного влияния. Будущее таит в себе огромный потенциал, и мы с нетерпением ждем совместного вступления на этот преобразующий путь. Я выражаю свою благодарность правительству за оказанное доверие и возможность сотрудничества в этом значимом проекте"



Как сообщили в компании, этот Меморандум о взаимопонимании представляет собой значительный шаг вперед на пути будущей экологической и устойчивой страны. Nobel Energy рада возможностям, открывающимся благодаря этому сотрудничеству, которое, как ожидается, внесет вклад в общий энергетический переход в стране к построению более "зеленого" будущего и полностью соответствует стратегии трансформации компании, направленной на предоставление решений для удовлетворения меняющихся энергетических потребностей нашего мира.