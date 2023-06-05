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Nobel Energy построит в Нахчыване солнечную электростанцию мощностью 400 МВт

Nobel Energy построит в Нахчыване солнечную электростанцию мощностью 400 МВт Компания Nobel Energy, входящая в состав NEQSOL Holding, построит в Нахчыване солнечную электростанцию мощностью 400 МВт, а производимая электроэнергия будет частично экспортироваться в Турцию.
Энергетика
5 июня 2023 г. 17:04
Nobel Energy построит в Нахчыване солнечную электростанцию мощностью 400 МВт

Nobel Energy и Министерство энергетики подписали Меморандум о взаимопонимании по строительству солнечной электростанции мощностью 400 МВт в Нахчыван.

Как сообщили Report в компании, производимая на этой электростанции энергия планируется экспортировать в Турцию, а также частично для местного использования. Это сотрудничество играет важную роль в продвижении решений в области устойчивой энергетики и управлении вопросами охраны окружающей среды.

Меморандум о взаимопонимании был подписан заместителем министра энергетики Азербайджана Эльнуром Солтановым и генеральным директором Nobel Energy Вугаром Самедли, на специальной церемонии "Зеленый энергетический потенциал Нахчывана и Восточного Зангезура", состоявшейся 3 июня в Нахчыване.

Разработка солнечной электростанции, которая будет расположена в Нахчыване, следует за систематическими усилиями правительства по продвижению чистой энергии и сокращению выбросов углекислого газа путем создания "зеленых энергетических зон" по всей стране.

Для того, чтобы обеспечить экономический рост и устойчивое развитие, сотрудничество отражает общую приверженность использованию потенциала возобновляемых источников энергии. Солнечная электростанция будет использовать передовые солнечные технологии для выработки чистой и надежной электроэнергии. Используя богатые солнечные ресурсы региона, проект призван внести вклад в национальную энергосистему Турции, а также в местное энергоснабжение.

По словам Вугара Самадли, это сотрудничество следует стратегии трансформации компании, направленной на то, чтобы стать частью решений, помогающих всем нашим заинтересованным сторонам получать доступную и надежную энергию, снижая при этом воздействие на окружающую среду: "Оно отражает наше общее обязательство с правительством использовать потенциал возобновляемых источников энергии для экономического роста и устойчивого развития.
Мы с нетерпением ждем следующих шагов на нашем пути к успешному сотрудничеству, который направлен на обеспечение устойчивого развития, создание новых возможностей и оказание долгосрочного положительного влияния. Будущее таит в себе огромный потенциал, и мы с нетерпением ждем совместного вступления на этот преобразующий путь. Я выражаю свою благодарность правительству за оказанное доверие и возможность сотрудничества в этом значимом проекте"

Как сообщили в компании, этот Меморандум о взаимопонимании представляет собой значительный шаг вперед на пути будущей экологической и устойчивой страны. Nobel Energy рада возможностям, открывающимся благодаря этому сотрудничеству, которое, как ожидается, внесет вклад в общий энергетический переход в стране к построению более "зеленого" будущего и полностью соответствует стратегии трансформации компании, направленной на предоставление решений для удовлетворения меняющихся энергетических потребностей нашего мира.

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Версия на английском языке Nobel Energy and Ministry of Energy sign MoU for Construction of 400MW Solar Power Plant
Версия на азербайджанском языке "Nobel Energy" Naxçıvanda 400 MVt gücündə günəş elektrik stansiyası tikəcək

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