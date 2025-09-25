Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия

    Низкие цены на топливо в Казахстане стимулируют незаконный вывоз

    Энергетика
    • 25 сентября, 2025
    • 14:40
    Низкие цены на топливо в Казахстане стимулируют незаконный вывоз

    Значительно более низкая стоимость бензина АИ-92 и дизельного топлива в Казахстане по сравнению с соседними странами приводит к нелегальному вывозу до 50 тыс. тонн топлива в месяц.

    Как сообщает Report, об этом заявил гендиректор "RV-Oil&Gas" Расул Абдулхалилов на мероприятии "Каспий и Центральная Азия – нефтепереработка, нефтехимия, торговля, логистика" в Баку.

    По его словам, из-за оттока возникает дефицит на внутреннем рынке, который покрывается импортом из России. Регулирование цен, введенное в начале 2000-х, в долгосрочной перспективе привело к дисбалансу с соседями, дефициту, низкой инвестиционной привлекательности и задержке реформ.

    С февраля 2025 года регулирование отменено. За девять месяцев цены выросли: дизель – на 10%, бензин – на 14%. По прогнозам, они будут расти до конца 2026 года и приблизятся к российским.

    Абдулхалилов отметил, что реформы затронут весь регион и могут представлять интерес для Азербайджана, где рынок топлива также регулируется.

    Казахстан топливо цены бензин
    Qazaxıstanda yanacağın qiymətlərinin aşağı olması ölkədən qanunsuz axına gətirib çıxarır

    Последние новости

    15:53

    Ниджат Аскеров: Азербайджан превращается из транзитного пункта в логистический центр

    Инфраструктура
    15:49

    ADVENST Spolka: Азербайджан имеет регионально значимую роль в производстве SAF

    Энергетика
    15:47

    G7 обсудит план использования замороженных российских активов 1 октября

    Другие страны
    15:46

    Экс-замминистра обороны Армении: Мы подвергали азербайджанцев террору

    Происшествия
    15:43

    Азербайджан лидирует по запасам газа в Каспийском море

    Энергетика
    15:35

    Билеты на матч "Карабах" - "Копенгаген" поступили в продажу

    Футбол
    15:33

    В Азербайджане стартует проект для молодежи по медиаграмотности и борьбе с дезинформацией

    Другие
    15:28

    Ежегодный доклад омбудсмена будет рассматриваться на пленарном заседании Милли Меджлиса

    Милли Меджлис
    15:19

    Николя Саркози приговорен к пяти годам тюрьмы - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей