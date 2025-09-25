Низкие цены на топливо в Казахстане стимулируют незаконный вывоз

Значительно более низкая стоимость бензина АИ-92 и дизельного топлива в Казахстане по сравнению с соседними странами приводит к нелегальному вывозу до 50 тыс. тонн топлива в месяц.

Как сообщает Report, об этом заявил гендиректор "RV-Oil&Gas" Расул Абдулхалилов на мероприятии "Каспий и Центральная Азия – нефтепереработка, нефтехимия, торговля, логистика" в Баку.

По его словам, из-за оттока возникает дефицит на внутреннем рынке, который покрывается импортом из России. Регулирование цен, введенное в начале 2000-х, в долгосрочной перспективе привело к дисбалансу с соседями, дефициту, низкой инвестиционной привлекательности и задержке реформ.

С февраля 2025 года регулирование отменено. За девять месяцев цены выросли: дизель – на 10%, бензин – на 14%. По прогнозам, они будут расти до конца 2026 года и приблизятся к российским.

Абдулхалилов отметил, что реформы затронут весь регион и могут представлять интерес для Азербайджана, где рынок топлива также регулируется.