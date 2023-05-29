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Николсон: Южный газовый коридор изменил энергетические возможности Европы

Николсон: Южный газовый коридор изменил энергетические возможности Европы Южный газовый коридор изменил энергетические возможности Европы в целом.
Энергетика
29 мая 2023 г. 19:26
Николсон: Южный газовый коридор изменил энергетические возможности Европы

Южный газовый коридор изменил энергетические возможности Европы в целом.

Как передает Report, об этом на встрече с журналистами заявила торговый посланник премьер-министра Великобритании баронесса Эмма Николсон.

“Нам очень повезло, что отношения между Азербайджаном и Великобританией настолько близки”, - сказала она, добавив, что BP является одним из крупнейших иностранных инвесторов в Азербайджане.

Она с радостью отметила, что партнерство между Азербайджаном и Великобританией очень сильное, и вся Европа в целом выигрывает от этого партнерства".

Э.Николсон подчеркнула, что BP за последние несколько лет придерживается зеленой политики:

"Если азербайджанской стороне понадобится источник финансирования для инфраструктуры зеленой энергетики, то Департамент финансового экспорта Великобритании может помочь Азербайджану в этом направлении".

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Версия на азербайджанском языке Britaniya Baş nazirinin Azərbaycan üzrə ticarət elçisi: “Cənub Qaz Dəhlizi” Avropanın enerji imkanlarını dəyişib”

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