Николсон: Южный газовый коридор изменил энергетические возможности Европы

Южный газовый коридор изменил энергетические возможности Европы в целом.

Южный газовый коридор изменил энергетические возможности Европы в целом.

Как передает Report, об этом на встрече с журналистами заявила торговый посланник премьер-министра Великобритании баронесса Эмма Николсон.

“Нам очень повезло, что отношения между Азербайджаном и Великобританией настолько близки”, - сказала она, добавив, что BP является одним из крупнейших иностранных инвесторов в Азербайджане.

Она с радостью отметила, что партнерство между Азербайджаном и Великобританией очень сильное, и вся Европа в целом выигрывает от этого партнерства".

Э.Николсон подчеркнула, что BP за последние несколько лет придерживается зеленой политики:

"Если азербайджанской стороне понадобится источник финансирования для инфраструктуры зеленой энергетики, то Департамент финансового экспорта Великобритании может помочь Азербайджану в этом направлении".