Нигерия и Марокко подписали меморандум по проекту газопровода в Европу

Нигерия и Марокко подписали меморандум о взаимопонимании по проекту строительства подводного газопровода, который в том числе обеспечит поставки газа из Африки в Европу.

Нигерия и Марокко подписали меморандум о взаимопонимании по проекту строительства подводного газопровода, который в том числе обеспечит поставки газа из Африки в Европу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу южноафриканская радиостанция SABC со ссылкой на Нигерийскую национальную нефтяную компанию (НННК).

Меморандум был подписан 15 сентября между основными участниками проекта - Нигерией, Марокко и Экономическим сообществом стран Западной Африки, отметила она. "Документ стал важной вехой в реализации проекта, когда все ключевые заинтересованные стороны подтвердили свои обязательства", - подчеркнул генеральный директор НННК Меле Кьяри.

Магистраль протяженностью 5 600 км возьмет свое начало с острова Брасс в дельте реки Нигер на самом юге Нигерии. Она пройдет через прибрежные воды 13 стран Африки на север Марокко, где будет состыкована с уже существующим газопроводом, через который газ поступает с месторождений Алжира в Испанию.

Стоимость строительства газопровода Нигерия - Марокко достигает 25 млрд долларов. Финансировать проект на паритетной основе будут НННК и Национальное агентство шахт и углеводородов Марокко. Мощность трассы рассчитана на прокачку 5,4 млрд куб. м газа в год.