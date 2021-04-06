Нидерландское судно с нефтью на борту потеряло ход у берегов Норвегии

Экипаж эвакуирован, однако сохраняется риск опрокидывания судна, на котором находятся нефть и дизельное топливо

Нидерландское судно Eemslift Hendrika с 12 людьми на борту подало сигнал бедствия из-за сильного крена и потери хода у берегов Норвегии, экипаж эвакуирован, однако сохраняется риск опрокидывания судна, на котором находятся нефть и дизельное топливо.

Как передает Report, об этом сообщила телерадиокомпания NRK.

Как отмечает телекомпания, сигнал бедствия голландское судно подало еще в понедельник днем. Управление портовой службы и мореплавания Норвегии приняло решение снять восемь из 12 членов экипажа, четверо моряков во главе с капитаном продолжили бороться за живучесть, однако после того, как судно потеряло ход, спасатели сняли оставшуюся команду.

"Главное на этот момент – не допустить опрокидывания судна, которое дало крен, и утечки тяжелой нефти и дизельного топлива", — приводятся в сообщении слова представителя управления Ханса-Петтера Мортенсхольма.

По данным ТВ, судно дрейфует по направлению к берегу в районе Олесунна, по оценкам специалистов, вероятность опрокидывания велика из-за сильного крена и неспокойного моря в этом районе – высота волны достигает 15 метров. Сообщается, что на борту судна порядка 350 тонн тяжелой нефти и 50 тонн дизельного топлива. В район дрейфа судна выдвинулся корабль береговой охраны, а также самолет для оценки ситуации.