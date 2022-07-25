Независимый оператор IGB получил лицензию по транспортировке азербайджанского газа в Грецию

Проектная компания интерконнектора Греция - Болгария - ICGB получила лицензию на автономную систему транспортировки природного газа на территории Греческой Республики.

Проектная компания интерконнектора Греция - Болгария - ICGB получила лицензию на автономную систему транспортировки природного газа на территории Греческой Республики.

Как передает Report со ссылкой на сообщение компании, на основе решения греческого энергетического регулятора RAE проектная компания, ответственная за реализацию интерконнектора Греция-Болгария (IGB), сможет осуществлять деятельность по транспортировке природного газа в течение 50 лет.

Подобная лицензия сроком на 35 лет уже выдана болгарским регулятором – Комиссией по регулированию энергетики и водных ресурсов (EWRC). Ожидается, что EWRC выдаст окончательное разрешение на начало лицензионной деятельности в соответствии с процедурой ввода в эксплуатацию. Лицензирование является ключевым шагом на пути подготовки интерконнектора с Грецией к этапу эксплуатации и является подтверждением того, что ICGB ресурсно и технически подготовлен к осуществлению деятельности по транспортировке природного газа.

Успешное лицензирование проектной компании в Греции знаменует собой чрезвычайно важный этап общей нормативной подготовки проекта IGB и является одним из последних регуляторных процессов после успешной сертификации ICGB в качестве независимого оператора передачи. В начале июля, после согласительной процедуры с Еврокомиссией, было принято совместное решение национальных регуляторов Греции и Болгарии о сертификации ICGB. Ожидается внедрение новой двухуровневой модели управления ICGB, что является обязательным требованием в связи с реструктуризацией компании в качестве независимого оператора передачи, уточняют в проектной компании.

"С этим успешным шагом в регулирующем аспекте мы делаем еще один шаг вперед к завершению подготовки к этапу эксплуатации газопровода. С технической точки зрения для нас наиболее важным является то, что греческая компания-подрядчик завершает интеграцию и максимально быстрое тестирование системы автоматического управления, так называемой системы SCADA. IGB был спроектирован как первый полностью автоматический газопровод в Болгарии, и для его эффективной и безопасной работы этим процессом нельзя пренебрегать", - сказали исполнительные директора ICGB Теодора Георгиева и Константинос Караяннакос.

Они подчеркнули, что рассчитывают на усиленную институциональную поддержку, чтобы сократить сроки оставшихся административных процедур, чтобы интерконнектор заработал как можно скорее.

IGB имеет ключевое значение для повышения надежности поставок и обеспечения диверсификации источников природного газа для Болгарии и региона Юго-Восточной Европы. Проект соединяет Болгарию с Южным газовым коридором и позволит обеспечить поставки из различных источников в ряд стран, включая Молдову и Украину, говорится в сообщении.

Отметим, что IGB предусматривает транспортировку в Болгарию "голубого топлива", добытого в рамках II этапа эксплуатации газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря. Государственная компания Bulgargaz EAD подписала контракт с консорциумом "Шахдениз" на поставку 1 млрд кубометров газа с месторождения "Шахдениз-2". Азербайджанский природный газ сможет удовлетворить 25-30% потребностей Болгарии.

150 километров трубопровода общей протяженностью 182 километров пролегают через территорию Болгарии. Годовая пропускная способность трубопровода предполагается в объеме 3-5 млрд кубометров.