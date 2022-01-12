Президент: Ненефтяной экспорт Азербайджана увеличился более чем на 40%

"Наши экспортные планы реализуются. Ненефтяной экспорт страны увеличился более чем на 40 процентов".

"Наши экспортные планы реализуются. Ненефтяной экспорт страны увеличился более чем на 40 процентов".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 12 января.

"Это позволяет нам приносить валюту в страну не только за счет нефти и газа, но и за счет другой продукции. Мы должны учитывать, что население страны растет. И таким образом растут спрос и внутреннее потребление. В этом случае увеличение ненефтяного экспорта можно считать большим достижением", — сказал глава государства.