Президент: Ненефтяной экспорт Азербайджана увеличился более чем на 40%

"Наши экспортные планы реализуются. Ненефтяной экспорт страны увеличился более чем на 40 процентов".
Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 12 января.
"Это позволяет нам приносить валюту в страну не только за счет нефти и газа, но и за счет другой продукции. Мы должны учитывать, что население страны растет. И таким образом растут спрос и внутреннее потребление. В этом случае увеличение ненефтяного экспорта можно считать большим достижением", — сказал глава государства.