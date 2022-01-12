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Президент: Ненефтяной экспорт Азербайджана увеличился более чем на 40%

Президент: Ненефтяной экспорт Азербайджана увеличился более чем на 40% "Наши экспортные планы реализуются. Ненефтяной экспорт страны увеличился более чем на 40 процентов".
Энергетика
12 января 2022 г. 19:44
Президент: Ненефтяной экспорт Азербайджана увеличился более чем на 40%

"Наши экспортные планы реализуются. Ненефтяной экспорт страны увеличился более чем на 40 процентов".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 12 января.

"Это позволяет нам приносить валюту в страну не только за счет нефти и газа, но и за счет другой продукции. Мы должны учитывать, что население страны растет. И таким образом растут спрос и внутреннее потребление. В этом случае увеличение ненефтяного экспорта можно считать большим достижением", — сказал глава государства.

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Версия на английском языке President: Azerbaijan's non-oil exports increase by more than 40%
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: "Qeyri-neft ixracımız 40 faizdən çox artıb"

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