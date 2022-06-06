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Некоторые услуги ОАО "Азеришыг" будут бесплатными

Некоторые услуги ОАО "Азеришыг" будут бесплатными К электронным услугам ОАО "Азеришыг" добавлено новшество.
Энергетика
6 июня 2022 г. 12:02
Некоторые услуги ОАО Азеришыг будут бесплатными

К электронным услугам ОАО "Азеришыг" добавлено новшество.

Как сообщает Report со ссылкой на ОАО, благодаря этим услугам абоненты смогут онлайн переводить абонентский код с имени на имя.

К тому же раньше эта услуга была платной, однако сегодня предоставляется онлайн и бесплатно.

Замдиректора департамента информационных технологий ОАО "Азеришыг" Вюсал Исаев рассказал о том, как абоненты смогут воспользоваться новыми услугами: "В новых услугах активирована функция предоставления широкой истории абонентов категории население и обращения в электронном виде в связи с повреждением счетчика у абонентов категории не-население".

В то же время иностранные и местные инвесторы смогут подать заявки на подключение к электрической сети ОАО "Азеришыг" в режиме онлайн, не посещая центры ASAN xidmət и ASAN Kommunal. До установки счетчиков инвесторы не будут иметь никакого контакта с сотрудниками учреждения.

Наряду с этим, обращения, сроки рассмотрения и все другие детали останутся в базе ОАО "Азеришыг" на портале электронного правительства.

Отметим, что ОАО "Азеришыг" предоставляет своим абонентам 19 электронных услуг посредством ASAN Kommunal.

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Версия на азербайджанском языке "Azərişıq" ASC-nin bəzi xidmətləri ödənişsiz olacaq

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