Нефтяные запасы в США продолжают расти

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Запасы сырой нефти в США с 15 по 21 апреля продемонстрировали рост на 0,897 млн баррелей. Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.ru, по данным Американского института нефти (API), запасы бензина увеличились на 4,45 млн баррелей.

Отметим, что данные API составляются на добровольной основе и традиционно предшествуют официальной еженедельной статистике Энергетической информационной администрации (EIA), которая сегодня подтвердит или опровергнет цифры от API. Аналитики прогнозируют сокращение запасов на 1,75 млн баррелей – до 530,6 млн баррелей, что приведет к подорожанию нефти.

Аналитическая группа Report отмечает, что увеличение запасов нефти и бензина против ожиданий сокращения запасов привело к снижению цен на нефть марки Brent, которая сейчас торгуется по 52,5 доллара/баррель.

Изменение цен на нефть ожидается в мае. Вероятность продления соглашения ОПЕК об ограничении добычи на майском заседании организации ОПЕК в ближайшие дни может привести к резкому росту цен выше 60 долларов за баррель.