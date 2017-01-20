Нефтяные резервы США увеличились

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Нефтяные резервы США за неделю с 7 по 13 января повысились на 2,347 млн баррелей или 0,48% - до 485,5 млн баррелей.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Управления энергетической информации минэнерго США, за отчетный период запасы бензина в стране увеличились на 5,951 млн баррелей.

За анализируемый период ежесуточная нефтедобыча в США составила 8,944 млн баррелей, что на 2 тыс. баррелей/сутки или 0,02% меньше, чем за предыдущую неделю. После опубликования отчета Brent подешевел на 1,6% - до 53,90 долларов за баррель.

Аналитическая группа Report прогнозирует в первом квартале движение цен на нефть в диапазоне 50-60 долларов за баррель.