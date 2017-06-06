Нефтяные порты Абу-Даби прекратили сообщение с судами Катара

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Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Нефтяные порты Абу-Даби, столицы Объединенных Арабских Эмиратов, прекратили сообщение со всеми судами под флагом Катара, а также с судами, идущими или отправляющимися в Катар.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Агентство ссылается на имеющееся в его распоряжении соответствующее уведомление судовым агентам от Petroleum Ports Authority (PPA). PPA является структурой, отвечающей за надзор и регулирование операций в нефтяных портах, используемых Национальной нефтяной компанией Абу-Даби Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) для поставок своей продукции на международный рынок.

"Абу-Даби, эмират ОАЭ, наложил запрет на доступ ко всем своим нефтяным портам всем судам под флагом Катара и любым судам, отправляющимся в Катар или из Катара", - пишет агентство.

В состав этих портов входит один из основных нефтяных терминалов Абу-Даби Jebel Dhana и объекты хранения и транспортировки нефтепродуктов терминала Ruwais, а также морские нефтеналивные объекты.