Нефтяной фонд назвал причины резкого роста доходов с АЧГ и “Шахдениз”

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) сообщил, что увеличение доходов по блоку месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ) и газоконденсатному месторождению “Шахдениз” в январе этого года связано с ростом объема прибыльной нефти, приходящейся н

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) сообщил, что увеличение доходов по блоку месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ) и газоконденсатному месторождению “Шахдениз” в январе этого года связано с ростом объема прибыльной нефти, приходящейся на долю государства, ценами продажи прибыльного конденсата и воздействием высоких спотовых цен на газ в Европе.

В ответ на запрос Report в ГНФАР сообщили, что в январе этого года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года произошло значительное увеличение цены продажи прибыльной нефти, приходящейся на долю государства, в рамках проекта АЧГ и, как следствие, увеличение объема приходящейся на долю государства нефти в механизме формирования доли прибыли по проекту в соответствии с положениями Соглашения о разделе добычи (СРП).

Также в фонде сообщили, что в соответствии с положениями соглашений купли-продажи газа в рамках проекта ”Шахдениз“, в результате применения определенных механизмов, доходы от газа, полученные ГНФАР в рамках проекта в январе 2021 года, были меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. "Среди других причин увеличения доходов за соответствующий период – значительное увеличение стоимости продажи прибыльного конденсата, приходящегося на долю государства, и поставки азербайджанского газа по проекту “Шахдениз” в Европу, а также влияние высоких цен на газ на спотовом рынке в Европе",- отметили в фонде.

Напомним, что в январе этого года доходы ГНФАР от блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" составили 683,114 млн долларов США. Это в 2,8 раза больше, чем годом ранее. За соответствующий период прошлого года данный показатель был на уровне 244,946 млн долларов США.

Кроме того, доходы ГНФАР от месторождения "Шахдениз" (от продажи газа и конденсата) в январе составили 149 млн 899 тысяч долларов США, что в 42,4 раза больше показателя годом ранее. Доходы фонда от продажи конденсата на месторождении "Шахдениз" составили 22 млн 172 тысячи долларов США (рост в 6,3 раза).