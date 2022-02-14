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Нефтяной фонд назвал причины резкого роста доходов с АЧГ и “Шахдениз”

Нефтяной фонд назвал причины резкого роста доходов с АЧГ и “Шахдениз” Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) сообщил, что увеличение доходов по блоку месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ) и газоконденсатному месторождению “Шахдениз” в январе этого года связано с ростом объема прибыльной нефти, приходящейся н
Энергетика
14 февраля 2022 г. 10:52
Нефтяной фонд назвал причины резкого роста доходов с АЧГ и “Шахдениз”

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) сообщил, что увеличение доходов по блоку месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ) и газоконденсатному месторождению “Шахдениз” в январе этого года связано с ростом объема прибыльной нефти, приходящейся на долю государства, ценами продажи прибыльного конденсата и воздействием высоких спотовых цен на газ в Европе.

В ответ на запрос Report в ГНФАР сообщили, что в январе этого года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года произошло значительное увеличение цены продажи прибыльной нефти, приходящейся на долю государства, в рамках проекта АЧГ и, как следствие, увеличение объема приходящейся на долю государства нефти в механизме формирования доли прибыли по проекту в соответствии с положениями Соглашения о разделе добычи (СРП).

Также в фонде сообщили, что в соответствии с положениями соглашений купли-продажи газа в рамках проекта ”Шахдениз“, в результате применения определенных механизмов, доходы от газа, полученные ГНФАР в рамках проекта в январе 2021 года, были меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. "Среди других причин увеличения доходов за соответствующий период – значительное увеличение стоимости продажи прибыльного конденсата, приходящегося на долю государства, и поставки азербайджанского газа по проекту “Шахдениз” в Европу, а также влияние высоких цен на газ на спотовом рынке в Европе",- отметили в фонде.

Напомним, что в январе этого года доходы ГНФАР от блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" составили 683,114 млн долларов США. Это в 2,8 раза больше, чем годом ранее. За соответствующий период прошлого года данный показатель был на уровне 244,946 млн долларов США.

Кроме того, доходы ГНФАР от месторождения "Шахдениз" (от продажи газа и конденсата) в январе составили 149 млн 899 тысяч долларов США, что в 42,4 раза больше показателя годом ранее. Доходы фонда от продажи конденсата на месторождении "Шахдениз" составили 22 млн 172 тысячи долларов США (рост в 6,3 раза).

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Версия на английском языке SOFAZ reveals reason for sharp increase in revenues from ACG, Shah Deniz
Версия на азербайджанском языке Neft Fondu AÇG və “Şahdəniz”dən əldə etdiyi gəlirlərin kəskin artım səbəbini açıqlayıb

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