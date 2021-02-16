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Нефтяники в Норвегии отменили забастовку

Нефтяники в Норвегии отменили забастовку Стороны договорились о новом соглашении по тарифам на оплату труда, оно будет действовать в течение следующих двух лет
Энергетика
16 февраля 2021 г. 12:31
Нефтяники в Норвегии отменили забастовку

Нефтяники из Норвежского союза работников энергетического сектора (Safe) отменили намеченную на вторник забастовку после того, как им к утру удалось договориться с работодателем о новом соглашении по зарплате.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник Норвежская нефтегазовая ассоциация.

"На переговорах с участием посредника было достигнуто согласие. Забастовка отменяется", - говорится в сообщении.

Стороны договорились о новом соглашении по тарифам на оплату труда, оно будет действовать в течение следующих двух лет.

Если бы акция состоялась, это, как предупреждали в ассоциации, отразилось бы на работе крупнейшего в стране нефтеперерабатывающего завода Монгстад рядом с Бергеном, а также могло иметь последствия для производства на ряде месторождений норвежской энергокомпании Equinor ("Эквинор") на континентальном шельфе страны, включая Johan Sverdrup и Troll, производство на них могло остановиться.

Причиной для планировавшейся забастовки был отказ Safe одобрять достигнутые осенью прошлого года результаты на переговорах по соглашению об оплате труда. Профсоюз неоднократно заявлял о своем недовольстве документом. Всего соглашение охватывает порядка тысячи человек.

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