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Нефтегазовый сектор Азербайджана-2024: Год крупных сделок и соглашений

Нефтегазовый сектор Азербайджана-2024: Год крупных сделок и соглашений Нефтегазовый сектор в 2024 году оставался основным двигателем экономики страны, обеспечивая стабильность и демонстрируя динамичное развитие. Официальные статистические данные по итогам года будут опубликованы только в январе, но уже сейчас можно утвержда
Энергетика
3 января 2025 г. 12:30
Нефтегазовый сектор Азербайджана-2024: Год крупных сделок и соглашений

Нефтегазовый сектор в 2024 году оставался ключевым драйвером экономики Азербайджана, обеспечивая стабильность валютного рынка, профицит во внешней торговле. Официальные статистические данные по итогам 2024 года будут опубликованы только в январе, но уже сейчас можно утверждать, что уходящий год можно считать успешным для сектора, связанного с добычей, переработкой и транспортировкой нефти и газа.

Ключевыми событиями года в отечественном топливно-энергетическом комплексе стали запуск крупных инфраструктурных проектов, наращивание мощностей в области ВИЭ, укрепление международного сотрудничества в энергетике, а также подписание новых соглашений в нефтегазовой сфере. Речь идет, в том числе, и о соглашениях по сотрудничеству в сфере поставок газа, которые усилили позиции Азербайджана в качестве надежного поставщика энергоресурсов и обеспечили дополнительный импульс для экономического роста страны.

Агентство Report представляет обзор ключевых событий 2024 года в нефтегазовой сфере Азербайджана.

Основные события в секторе ТЭК были тесно связаны с реализацией "контракта века" и разработкой газоконденсатного месторождения Шах-Дениз: это и увеличение объемов добычи нефти и конденсата, газа, наращивание объемов экспорта голубого топлива и новые газовые соглашения.

Азери-Чираг-Гюнешли

* BP 20 января приступила к реализации пятилетней программы четырехмерной (4D) сейсморазведки. Это часть работ, направленных на дальнейшую оптимизацию разработки блока АЧГ.

Задача программы - изучение продуктивных пластов "Балаханы" и "Фасиля" на блоке АЧГ. Программа рассчитана на пять лет (2024-2028) и обойдется примерно в $370 млн. С учетом площади территории, стоимости и сроков сейсмических работ она крупнейшая по сбору сейсмоданных из всех проводимых со стороны BP аналогичных работ в мире.

* Для компенсации естественного снижения нефтедобычи на блоке АЧГ была построена и введена в эксплуатацию новая добывающая платформа "Центральный Восточный Азери" (ACE). Первая нефть с ACE была получена 16 апреля.

Проект ACE стоимостью $6 млрд является очередным этапом разработки АЧГ. Проект включал строительство новой морской платформы и другие установки с целью добычи 100 000 баррелей в сутки. Прогнозируется, что в течение всего срока эксплуатации платформы будет добыто до 300 млн баррелей нефти. Запуск платформы ACE также призван замедлить снижение темпов добычи нефти.

В целом, суммарная добыча нефти на блоке Азери-Чираг-Гюнешли в конце 2024 года достигла отметки в 600 млн тонн, о чем компания BP объявила 13 декабря.

* Самым значимым событием для проекта АЧГ в 2024 году стало 30-летие Контракта Века, открывшего новые горизонты для сотрудничества и инвестиций в энергетическую отрасль страны. За 30 лет в рамках проекта проделана большая работа: введены в эксплуатацию 7 добывающих платформ, добыто около 4,4 млрд баррелей нефти, государству передано более 57 млрд кубометров попутного газа. Благодаря его реализации были построены экспортные нефтепроводы Баку-Новороссийск и Баку-Супса, затем экспортный газопровод Баку-Тбилиси-Эрзерум.

* Лучшим подарком на юбилей стало подписание нового документа, который предусматривает разработку глубокозалегающих запасов природного газа на АЧГ - II-ое приложение к действующему Соглашению о разделе продукции (СРП) на блоке АЧГ от сентября 2017 года для освоения свободных запасов газа с глубокозалегающих пластов (deep gas). Его подписали все действующие акционеры с сохранением своего долевого участия, а BP продолжит оставаться его оператором. Запасы оцениваются в 4 трлн куб. футов (около 112 млрд кубометров), и первый газ ожидается в I-ом квартале 2025 года.

* Норвежская компания Equinor 19 июля заключила окончательное соглашение с SOCAR и ONGC Videsh Limited по продаже этим компаниям своей 7,27%-ной доли в проекте АЧГ и 8,71% доли - в нефтепроводе БТД.

При этом из 7,27%-ной доли Equinor в проекте АЧГ Госнефтекомпании Азербайджана было продано 6,655%, ONGC Videsh Limited – 0,615%. Из 8.71% долевого участия Equinor в БТД, SOCAR приобрела 7,96%, ONGC Videsh Limited – 0,75% акций. Сделка стоимостью $720 млн закрылась 29 ноября. ONGC Videsh Limited в свою очередь сообщила, что ее инвестиции в приобретение части долей Equinor в АЧГ и БТД составили порядка $60 млн.

С учетом этой сделки, долевое участие сторон в проекте теперь выглядит следующим образом: BP plc - 30,37%, Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) – 31,655%, MOL - 9,57%, ExxonMobil - 6,79%, ONGC Videsh - 2,925%, Inpex Corp. - 9,31% и ITOCHU Oil - 3,65%, TPAO - 5,73%.

Акционерами BTC Co являются: BP plc (30,1%), SOCAR (32,96%), MOL (8,9%), TPAO (6,53%), Eni и TotalEnergies (по 5%), Itochu (3,4%), ExxonMobil и Inpex (по 2,5%), ONGC Videsh (3,11%).

"Шахдениз"

Проект "Шахдениз" сохраняет свою стратегическую значимость не только для Азербайджана, но и для международного энергетического рынка в целом. Если говорить об успехах, связанных с ним в 2024 году, можно выделить следующие ключевые моменты:

Рекордные объемы добычи газа:

В 2024 году на месторождении "Шахдениз" был достигнут пиковый уровень добычи газа. В настоящее время добывающие мощности месторождения составляют примерно 80,7 млн кубометров в сутки, или около 29,5 млрд кубометров в год.

Кстати, компания BP (технический оператор проекта) 13 февраля начала добычу газа на северо-восточном крыле месторождения "Шахдениз" в рамках Стадии-2.

К 2027 году BP планирует поэтапно ввести в эксплуатацию скважины на западном, юго-восточном, юго-западном и северо-восточном флангах.

По состоянию на 1 декабря 2024 года с начала коммерческой добычи в рамках Стадии-2 (30 июня 2018 года) на Шахдениз добыто 11,5 млн тонн конденсата и 66,6 млрд кубометров газа.

В целом, с начала эксплуатации, на месторождении "Шахдениз" добыто 234,3 млрд кубометров газа и около 48,3 млн тонн конденсата.

Новые акционеры

Важным событием 2024 года для участников данного проекта можно считать вхождение в него венгерской компании MVM, что свидетельствует о стабильном интересе иностранных инвесторов к этому месторождению. MVM 6 июня 2024 года подписала соглашение с ЗАО Cenub Qaz Dehlizi (Южный газовый коридор) о приобретении 5-процентной доли в проекте "Шахдениз" и соглашение с Azerbaijan Gas Supply Company Limited (AGSC) - о покупке 4% в South Caucasus Pipeline Company, отвечающей за эксплуатацию Южно-Кавказской трубопроводной магистрали (Баку-Тбилиси-Эрзурум).

Закрытие сделки состоялось 30 августа 2024 года.

В MVM Group считают, что данная сделка существенно расширит международное присутствие компании, а также еще больше диверсифицирует ее позиции в цепочке создания стоимости природного газа.

С закрытием сделки доля Cenub Qaz Dehlizi в проекте "Шахдениз" снизилась с 21,02% до 16,02%, доля AGSC в SCPC - с 21,02% до 17,02%.

Новые контракты

* В 2024 году Азербайджан и Турция достигли важных договоренностей в сфере поставок газа, направленных на углубление стратегического сотрудничества между двумя странами. Эти соглашения не только укрепляют энергетическое партнерство между сторонами, но и создают условия для расширения транзита природного газа, обеспечивая более устойчивое развитие региона.

Так, в рамках Baku Energy Week 4 июня 2024 года состоялось подписание сразу пяти соглашений в сфере поставок и транзита природного газа между SOCAR и турецкой компанией BOTAS.

Эти договора вытекают из «Соглашения о сотрудничестве в области природного газа», подписанного между правительствами Азербайджана и Турции от 14 мая 2024 года. Благодаря этим соглашениям, азербайджанский газ будет транспортироваться в Европу и в Нахчыван через Турцию, а туркменский газ будет идти на турецкий рынок через Азербайджан и Иран.

Также AGSC и BOTAS продлили договор о поставке азербайджанского газа в Турцию до конца 2030 года.

* 20 сентября в рамках торжественных мероприятий в честь 30-летия подписания "Контракта века" были заключены не только соглашения по разработке глубокозалегающего газа (deep-gas), но и ряд других ключевых договоренностей. Эти шаги подчеркнули стремление к дальнейшему развитию нефтегазового сектора и укреплению международного сотрудничества в энергетической сфере

Так, SOCAR и BP plc подписали Меморандум о взаимопонимании по двум морским площадям - нефтяному месторождению Карабах и структуре Дан Улдузу-Ашрафи-Айпара в азербайджанском секторе Каспийского моря, а также Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере добычи нефти и газа для повышения безопасности энергоснабжения.

В первом меморандуме отражено намерение BP присоединиться к соглашениям по разведке и разработке двух нефтегазоконденсатных блоков в азербайджанском секторе Каспийского моря.

В рамках второго меморандума две компании будут совместно изучать потенциал синергии в сфере разведки и добычи углеводородов на международном уровне, а также ряд новых инвестиционных возможностей. Кроме этого, в документе отражено намерение двух компаний поделиться опытом и знаниями "в оценке возможностей обеспечения мира надежным и доступным энергоснабжением". Как отметил региональный президент BP в Азербайджане, Грузии и Турции Гэри Джонс, этот меморандум закладывает фундамент нового этапа сотрудничества между BP и ГНКАР.

* В то же время, SOCAR и венгерская MOL Hungarian Oil and Gas подписали Меморандум по разведке, разработке и добыче на сухопутном нефтегазовом месторождении «Шамаха-Гобустан». Компании намерены развивать сотрудничество в направлении дальнейшего увеличения добычи углеводородов в Азербайджане.

MOL рассчитывает на успешные результаты в разведке и разработке как на суше, так и на офшорном блоке АЧГ.

Бензин по "Евро-5"

Одним из значимых достижений 2024 года в секторе отечественной нефтепереработки стал переход на производство автомобильного бензина по стандартам "Евро-5" на Бакинском НПЗ им. Гейдара Алиева (БНПЗ).

Весной 2023 года завод начал производство дизельного топлива по стандартам "Евро-5", а уже в июле 2024 года предприятие перешло на эти же стандарты в выпуске автомобильного бензина.

В 2024 году на БНПЗ в рамках реконструкции и модернизации были введены в эксплуатацию установка по изомеризации и производству МТБЭ.

Мощность БНПЗ составляет на данный момент 6,5 млн тонн в год, по итогам модернизации и реконструкции завод будет рассчитан на переработку всех сортов нефти стран Каспийского региона. Полное завершение проекта планируется в 2027 году.

Расширение присутствия за рубежом

Еще одним важным достижением 2024 года стало расширение присутствия Госнефтекомпании Азербайджана в международных проектах за пределами страны.

Большой шаг в этом направлении был сделан в секторе “upstream”, где компания успешно вошла в проект ADNOC Umm-Sabr в Объединенных Арабских Эмиратах.

SOICAR 30 мая 2024 года объявила о приобретении 3% долевого участия в проектах SARB и Umm Lulu у Национальной нефтяной компании Абу-Даби. Этот шаг открывает новые возможности для укрепления присутствия Госнефкомпании на ближневосточном рынке.

Эта сделка также стала продолжением шагов по развитию успешного взаимодействия между SOCAR и ADNOC, включая покупку ADNOC 30%-ой доли в газоконденсатном месторождении "Абшерон" и подписанного соглашения о стратегическом сотрудничестве между компаниями по вопросам сотрудничества по «голубому водороду», управлению геотермальными ресурсами и выбросами углерода.

SARB и Umm Lulu — два месторождения, расположенные на шельфе Абу-Даби. SARB был обнаружен в 1969 году, а разрабатывается с 2010 года ADNOC. Umm Lulu было открыто в 1981 году и первоначально разрабатывалось как часть контрактной территории ADMA-OPCO. С учетом сделки, долевое участие сторон в проекте выглядит следующим образом: ADNOC - 57%, OMV и TotalEnergies - по 20%., SOCAR - 3%

Балканский интерес

SOCAR также активно расширяет свое присутствие на Балканах, одновременно укрепляя позиции на европейском газовом рынке:

Сербия: С февраля 2024 года начался экспорт азербайджанского газа в Сербию. Контракт, подписанный в ноябре 2023 года SOCAR и Srbijagas, предусматривает ежегодные поставки в эту страну до 400 млн кубометров газа в 2024-2026 годах с последующим увеличением объема до 1 млрд кубометров с 2027 года. Однако, 26 сентября две компании подписали договор на транспортировку дополнительных объемов газа, а именно 1 млн кубометров в сутки с 1 ноября 2024 года по 1 апреля 2025 года. Эти договоренности помогут Сербии в определенной степени снизить свою зависимость от России и повысить энергетическую безопасность.

Хорватия: С 1 сентября 2024 года SOCAR начала поставки газа в эту страну через компании PPD и MET Group.

Северная Македония: SOCAR 12 ноября 2024 года подписала Меморандум с ESM о сотрудничестве для обеспечения этой страны природным газом. Документ направлен на повышение стабильности энергоснабжения, улучшение доступа к природному газу и обеспечение его поставок по конкурентным ценам, соответствующим законодательным требованиям

Албания: SOCAR и Albgaz 12 ноября 2024 года договорились о реализации пилотного проекта газификации города Корча (2025–2027 годы). Работы будут вестись на основе меморандума о сотрудничестве, подписанного министерством инфраструктуры и энергетики Албании, Albgaz и SOCAR 12 ноября 2024 года в Баку. Технико-экономическое обоснование проекта уже готово. Проект направлен на газоснабжение как домохозяйств, так и предприятий в Корче. Первоначально внимание будет сосредоточено на создании газораспределительной сети по всему городу, с особым акцентом на обслуживание местных предприятий. В перспективе этот проект будет расширен на города Поградец и Эрсека.

Болгария: SOCAR обеспечивает 50% потребностей Болгарии в газе, увеличивает долю в газораспределении до 7,5%. Компания летом 2024 года начала поставки газа промышленным предприятиям Болгарии, а осенью приступила к газификации социальных объектов муниципалитета Русе совместно с M-Gaz. Первый этап проекта включает газификацию школы в селе Николово, где была установлена система на основе компримированного природного газа. В ближайшие месяцы в список газифицированных объектов добавятся еще 10 школ и детских садов.

Словакия: SOCAR 12 ноября заключила краткосрочный контракт с SPP на поставки газа. Сами поставки начались с 1 декабря. После успешной оценки сотрудничества с SOCAR, SPP рассмотрит возможность заключения контракта и на более длительный срок.

Таким образом, число стран в Европе, имеющих возможность покупать газ у Азербайджана, достигло 10. Италия, Греция и Болгария - на основе долгосрочных контрактов с фиксированными объемами, а другие - на гибких условиях. Прибавим к ним еще Турцию и Грузию и получится уже 12 стран, которые покупают газ у Азербайджана.

По информации министра энергетики Пярвиза Шахбазова, поставки азербайджанского газа в Европу в 2024 году составили 12,9 млрд кубометров, тогда как в 2023 году объем поставок составил 11,8 млрд кубометров. Таким образом, в 2024 году Азербайджан нарастил поставки газа в Европу на 9,3%. В целом, за 4 года (с 31 декабря 2020 года по 31 декабря 2024 года) европейские страны по газопроводу TAP получили 42,8 млрд кубометров азербайджанского газа.

Для увеличения объемов поставок азербайджанского газа в Европу в 2024 году начался первый этап расширения пропускной способности Трансадриатического газопровода с 10 млрд кубометров в год еще на 1,2 млрд кубометров в год. Из этого объема 200 млн кубометров придется на долю Албании, а 1 млрд кубометров пойдет в Италию.

Synthetic Natural Gas

Наряду с традиционными источниками углеводородных ресурсов, такими как нефть и природный газ, в Азербайджане также активно ведется работа по развитию альтернативных и экологически чистых источников энергии. С этой точки зрения, вызывает интерес проект по производству синтетического газа (e-NG), о реализации которого SOCAR подписала соглашение Tree Energy Solutions (TES).

e-NG производится путем синтеза водорода, полученного из воды, и углекислого газа, извлеченного из атмосферы или промышленных отходов, с образованием метана — основного компонента природного газа. Это решение не только экологически чистое, но и легко интегрируется в существующую газовую инфраструктуру. Проект имеет значительный потенциал для развития «зеленой» энергетики в регионе, что способствует уменьшению углеродных выбросов и улучшению экологической ситуации.

Ожидается, что проект создаст новые рабочие места, стимулирует развитие инфраструктуры и привлечет инвестиции в регион.

Все эти вышеперечисленные события наглядно демонстрируют об укреплении Азербайджаном своих позиций в нефтегазовой отрасли. Кроме этого, все это подтверждает высокий интерес к сфере ТЭК в Азербайджана у иностранных компаний. Да, сегодня в мире много говорят о необходимости активизации энергоперехода. Но традиционная энергетика сохраняется свою значимость и актуальность. Поэтому можно с уверенностью ожидать, что в 2025 году мы станем свидетелями новых крупных сделок, а также значимых событий в сфере ТЭК Азербайджана.

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Версия на английском языке Look at past year of Azerbaijan's energy sector marking its 30th anniversary
Версия на азербайджанском языке 30 illiyini qeyd edən Azərbaycan enerjisinin ötən ilinə baxış

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