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Нефтегазовые Chord Energy и Enerplus объединятся в компанию стоимостью $11 млрд

Нефтегазовые Chord Energy и Enerplus объединятся в компанию стоимостью $11 млрд Американская Chord Energy Corp. и канадская Enerplus Corp. проведут объединение в компанию стоимостью 11 млрд долларов.
Энергетика
22 февраля 2024 г. 13:27
Нефтегазовые Chord Energy и Enerplus объединятся в компанию стоимостью $11 млрд

Американская Chord Energy Corp. и канадская Enerplus Corp. проведут объединение в компанию стоимостью 11 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщении нефтегазовых компаний.

По условиям сделки, акционеры Enerplus получат по 0,10125 обыкновенной акции Chord Energy и по 1,84 доллара денежными средствами.

В результате примерно 67% объединенной компании будет принадлежать нынешним акционерам Chord Energy и 33% - Enerplus. В состав совета директоров будут входить семь представителей Chord Energy и четыре - Enerplus.

Президент и главный исполнительный директор Chord Energy Дэнни Браун займет аналогичные должности в объединенной компании.

Экономия от сделки составит около 150 млн долларов в год за счет сокращения административных и операционных расходов, отмечается в пресс-релизе.

Сделка была единогласно одобрена советами директоров обеих компаний. Ее завершение запланировано на середину 2024 года после получения разрешения со стороны регулирующих органов и утверждения акционерами Chord Energy и Enerplus.

Совокупная добыча компаний в четвертом квартале составляла 287 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

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Версия на английском языке Chord Energy, Enerplus to form $11B Williston-focused oil firm

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