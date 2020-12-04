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Нефть замедлила рост, рынки продолжают отыгрывать решение ОПЕК+

Нефть замедлила рост, рынки продолжают отыгрывать решение ОПЕК+ Цена февральских фьючерсов на Brent выросла до 49,39 доллара, а январских фьючерсов на WTI — до 46,3 доллара США за баррель
Энергетика
4 декабря 2020 г. 16:01
Нефть замедлила рост, рынки продолжают отыгрывать решение ОПЕК+

Мировые цены на нефть в пятницу днем продолжают подниматься, но слабее по сравнению с утренней динамикой, рынки оценивают решение ОПЕК+ об условиях сделки по снижению добычи со следующего года.

Как передает Report со ссылкой на Prime, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.11 (по бакинскому времени) цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,4% — до 49,39 доллара США за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 1,45%, до 46,3 доллара США за баррель. Утром котировки увеличивались на 1,5-2%.

Альянс в четверг, преодолев разногласия, решил в январе увеличить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, из которых на Россию придется 125 тысяч. Далее в зависимости от условий рынка ОПЕК+ будет ежемесячно принимать решение по уровню добычи на следующий месяц, причем шаг изменения будет не более 500 тысяч баррелей в сутки.

В сумме в январе ОПЕК+ будет снижать производство на 7,2 миллиона баррелей от уровня октября 2018 года, тогда как изначальные условия сделки предполагали выход на сокращение в 5,8 миллиона.

"ОПЕК+ скоординировано устраняет трудности для выхода из текущего уровня сокращений, что укрепляет нашу убежденность в устойчивом росте цен на нефть в 2021 году", — цитирует агентство Reuters мнение аналитиков Goldman Sachs.

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