Нефть WTI дорожает более чем на 3% после резкого снижения накануне

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Мировые цены на нефть в четверг активно растут, нефть марки WTI дорожает более чем на 3% в рамках коррекции после резкого снижения накануне на данных минэнерго США об увеличении запасов сырья в стране, свидетельствуют данные торгов.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, по состоянию на 18:45 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,84% - до 30,73 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 3,71% - до 31,61 доллара за баррель.

В ходе торгов среды цены на нефть опускались более чем на 3%. Так, цена нефти марки Brent впервые с февраля 2004 года упала ниже отметки в 30 долларов за баррель на фоне данных минэнерго США о запасах "черного золота" в стране.