Нефть вновь подорожала

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Сегодня утром на азиатском рынке наблюдалось подорожание стоимости сырой нефти.

Как сообщает Report, стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) повысилась на 1,81% или 0,81 доллара и составила 45,47 доллара США.

Наряду с этим, стоимость нефти марки Brent выросла на 1,34% или 0,61 доллара и составила 45,98 доллара/баррель. Причиной этому стало продолжение лесных пожаров в районе Альберта в Канаде и изменения в руководстве национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Aramco.