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    Нефть вновь подорожала

    Стоимость нефти марки Brent достигла 46 долларов/баррель

    Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Сегодня утром на азиатском рынке наблюдалось подорожание стоимости сырой нефти.

    Как сообщает Report, стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) повысилась на 1,81% или 0,81 доллара и составила 45,47 доллара США. 

    Наряду с этим, стоимость нефти марки Brent выросла на 1,34% или 0,61 доллара и составила 45,98 доллара/баррель. Причиной этому стало продолжение лесных пожаров в районе Альберта в Канаде и изменения в руководстве национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Aramco.

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