​Нефть вновь подорожала

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость сырой нефти марки WTI (West Texas Intermediate) выросла на 0,17 долларов или же 0,30% и составила 57,68 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent наблюдается положительная динамика. Так, стоимость ее выросла на 0,84% или же 0,52 доллара и составила 62,58 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 65 долларов/баррель.