О нас
Report Georgia
Аудио новости

Нефть Urals за год подорожала вдвое

Нефть Urals за год подорожала вдвое Средняя цена нефти марки Urals, основного товара российского экспорта, в октябре выросла на 12,5% к сентябрю текущего года и в 2 раза к октябрю 2020 года — до 81,49 доллара США за баррель.
Энергетика
1 ноября 2021 г. 13:30
Нефть Urals за год подорожала вдвое

Средняя цена нефти марки Urals, основного товара российского экспорта, в октябре выросла на 12,5% к сентябрю текущего года и в 2 раза к октябрю 2020 года — до 81,49 доллара США за баррель.

Как передает Report со ссылкой на Prime, об этом сообщает Минфин России.

"Средняя цена на нефть марки Urals в октябре 2021 года сложилась в размере 81,49 доллара США за баррель, что в 2 раза выше, чем в октябре 2020 года (40,53 доллара США за баррель)", — говорится в сообщении министерства.

В сентябре 2021 года марка Urals стоила в среднем 72,46 доллара США за баррель.

Средняя цена Urals в январе-октябре этого года составила 67,51 доллара США за баррель против 40,81 доллара США за баррель в аналогичном периоде 2020 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “Urals” markalı neft kəskin bahalaşıb
Версия на английском языке Urals oil doubles in price

Другие новости из категории

Россия повысила экспортную пошлину на нефть
Россия повысила экспортную пошлину на нефть
1 ноября 2021 г. 13:55
В Грузии подорожало топливо
В Грузии подорожало топливо
1 ноября 2021 г. 12:12
Цены на нефть снизились в ожидании заседания ОПЕК+
Цены на нефть снизились в ожидании заседания ОПЕК+
1 ноября 2021 г. 09:38
SOCAR и Газпром обсудили сотрудничество и взаимодействие в поставках газа
ФотоSOCAR и Газпром обсудили сотрудничество и взаимодействие в поставках газа
30 октября 2021 г. 11:36
Азербайджанская нефть подорожала
Азербайджанская нефть подорожала
30 октября 2021 г. 10:21
Цена газа внутри Узбекистана становится конкурентной благодаря развитию страны
Цена газа внутри Узбекистана становится конкурентной благодаря развитию страны
29 октября 2021 г. 18:15
Билл Гейтс оценил возможный отказ от атомной энергетики
Билл Гейтс оценил возможный отказ от атомной энергетики
29 октября 2021 г. 16:13
Азербайджан в сентябре утроил доходы от экспорта метанола
Азербайджан в сентябре утроил доходы от экспорта метанола
29 октября 2021 г. 15:58
SOCAR Polymer вдвое увеличил доходы от экспорта
SOCAR Polymer вдвое увеличил доходы от экспорта
29 октября 2021 г. 15:42
Управление SOCAR увеличило доходы от ненефтяного экспорта в 2,7 раза
Управление SOCAR увеличило доходы от ненефтяного экспорта в 2,7 раза
29 октября 2021 г. 15:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi