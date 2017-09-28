Нефть упала в цене на фоне роста добычи в США

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Запасы нефти в США за неделю 16-22 сентября снизились на 1,8 млн баррелей или 0,4% и составили 471 млн баррелей. Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, об этом говорится в докладе Администрации энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Опрошенные агентством Reuters аналитики прогнозировали рост нефтяных запасов на 3,9 млн баррелей. В предыдущую отчетную неделю нефтяные запасы увеличились на 4,6 млн баррелей. Таким образом, запасы впервые сократились после 3 недель последовательного роста.

Запасы бензина за отчетный период увеличились на 1,1 млн баррелей или 0,5%, до 217,3 млн баррелей. Аналитики прогнозировали снижение на 0,9 млн баррелей.

Ежесуточная добыча нефти в США выросла на 37 тыс. баррелей или 0,4% и составила 9,54 млн баррелей в день.

Снижение запасов нефти в США не привел к росту цен на нефть на мировом рынке. Участники рынка негативно встретили новость о сокращении нефтедобычи и цена на Brent упала почти на 2%, составив 57,4 доллара/баррель.