Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости

    Нефть умеренно подешевела после выхода данных об увеличении ее добычи в Китае

    Энергетика
    • 20 октября, 2025
    • 09:57
    Нефть умеренно подешевела после выхода данных об увеличении ее добычи в Китае

    Мировые цены на нефть в понедельник утром умеренно снизились после выхода статистики по увеличению ее добычи в Китае.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,44%, до $61,02 за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,44%, до $56,9.

    Ранее в понедельник государственное статистическое бюро Китая сообщило, что страна по итогам трех кварталов 2025 года нарастила добычу нефти на 1,7% в годовом выражении, природного газа - на 6,4%.

    Объем добычи нефти в КНР в сентябре вырос на 4,1%, до 17,7 млн тонн, а объем переработки достиг отметки в 62,69 млн тонн, рост в годовом выражении составил 6,8%. Китай является одним из крупнейших мировых потребителей нефти, инвесторы следят за показателями по стране для оценки перспектив спроса.

    стоимость нефти Brent WTI фьючерсы

    Последние новости

    10:14

    В Калифорнии над машинами из охраны вице-президента Вэнса взорвался снаряд

    Другие страны
    10:13

    Министр: В ближайшее время будет заложен фундамент СЭС "Шамс" и "Уфуг"

    Энергетика
    10:06

    Каллас: ЕК рассчитывает принять 19-й пакет санкций в отношении РФ 23-24 октября

    Другие страны
    10:03

    Пярвиз Шахбазов: Мощность выработки электроэнергии превысила 9 тыс. МВт

    Энергетика
    09:57

    Нефть умеренно подешевела после выхода данных об увеличении ее добычи в Китае

    Энергетика
    09:54

    В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы

    Армия
    09:51

    BP огласила дату начало сейсморазведки на месторождении "Карабах"

    Энергетика
    09:48

    IJF: Сборная Азербайджана побила все рекорды на Гран-при в Мексике

    Индивидуальные
    09:39

    В Загатале произошло ДТП, есть пострадавшие

    Происшествия
    Лента новостей