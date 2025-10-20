Нефть умеренно подешевела после выхода данных об увеличении ее добычи в Китае

Мировые цены на нефть в понедельник утром умеренно снизились после выхода статистики по увеличению ее добычи в Китае.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,44%, до $61,02 за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,44%, до $56,9.

Ранее в понедельник государственное статистическое бюро Китая сообщило, что страна по итогам трех кварталов 2025 года нарастила добычу нефти на 1,7% в годовом выражении, природного газа - на 6,4%.

Объем добычи нефти в КНР в сентябре вырос на 4,1%, до 17,7 млн тонн, а объем переработки достиг отметки в 62,69 млн тонн, рост в годовом выражении составил 6,8%. Китай является одним из крупнейших мировых потребителей нефти, инвесторы следят за показателями по стране для оценки перспектив спроса.