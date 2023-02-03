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Нефть слабо подешевела на ожиданиях по спросу в Китае

Нефть слабо подешевела на ожиданиях по спросу в Китае Мировые цены на нефть в пятницу утром опустились в ожидании признаков восстановления нефтяного спроса в Китае.
Энергетика
3 февраля 2023 г. 10:38
Нефть слабо подешевела на ожиданиях по спросу в Китае

Мировые цены на нефть в пятницу утром опустились в ожидании признаков восстановления нефтяного спроса в Китае.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,26% - до 81,96 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,32%, до 75,64 доллара.

С начала недели стоимость Brent и WTI может показать снижение на 5,4% и 4,7% соответственно. Это может произойти на фоне обнародования Минэнерго США статистики по запасам нефти. В среду ведомство сообщило о росте недельных коммерческих запасов нефти в стране на 4,1 млн баррелей, до 452,7 млн баррелей. Эксперты ожидали роста запасов лишь на 0,4 млн баррелей. Это может стать второй неделей снижения котировок нефти подряд.

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Версия на азербайджанском языке Neft Çində tələblə bağlı gözləntilər fonunda cüzi ucuzlaşıb
Версия на английском языке Oil falls slightly on demand expectations in China

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