Нефть слабо подешевела на ожиданиях по спросу в Китае

Мировые цены на нефть в пятницу утром опустились в ожидании признаков восстановления нефтяного спроса в Китае.

Мировые цены на нефть в пятницу утром опустились в ожидании признаков восстановления нефтяного спроса в Китае.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,26% - до 81,96 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,32%, до 75,64 доллара.

С начала недели стоимость Brent и WTI может показать снижение на 5,4% и 4,7% соответственно. Это может произойти на фоне обнародования Минэнерго США статистики по запасам нефти. В среду ведомство сообщило о росте недельных коммерческих запасов нефти в стране на 4,1 млн баррелей, до 452,7 млн баррелей. Эксперты ожидали роста запасов лишь на 0,4 млн баррелей. Это может стать второй неделей снижения котировок нефти подряд.