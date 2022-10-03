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Нефть резко подорожала в ожидании заседания ОПЕК+

Нефть резко подорожала в ожидании заседания ОПЕК+ Мировые цены на нефть в понедельник утром повысились на 2,5%.
Энергетика
3 октября 2022 г. 09:17
Нефть резко подорожала в ожидании заседания ОПЕК+

Мировые цены на нефть в понедельник утром повысились на 2,5%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов. Инвесторы обращают внимание на новости о перспективах заметного снижения добычи ОПЕК+ в ответ на рыночную ситуацию.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 2,55%, до 87,31 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 2,7%, до 81,64 доллара.

В воскресенье агентство Bloomberg сообщало, что ОПЕК+ рассмотрит возможность сокращения добычи нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки на заседании в Вене в среду. Ожидания снижения поставок поддерживают котировки нефти на фоне сохраняющихся опасений по поводу рисков рецессии.

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