Нефть резко подешевела

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость сырой нефти марки WTI (West Texas Intermediate) снизилась на 4,51 долларов или 9,04% и составила 45,41 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent также наблюдается отрицательная динамика. Так, стоимость ее снизилась на 8,48% или 4,49 долларов и составила 49,56 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 52 долларов/баррель.