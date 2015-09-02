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    Нефть резко подешевела

    Стоимость нефти марки Brent упала ниже 50 долларов/баррель

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость сырой нефти марки WTI (West Texas Intermediate) снизилась на 4,51 долларов или 9,04% и составила 45,41 долларов США.

    Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent также наблюдается отрицательная динамика. Так, стоимость ее снизилась на 8,48% или 4,49 долларов и составила 49,56 долларов/баррель.

    Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 52 долларов/баррель.

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