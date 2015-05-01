Нефть продолжает дорожать

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) повысилась на 1,79% или 1,05 долларов и составила 59,63 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах повышение также наблюдалось и в стоимости нефти марки Brent, которая подорожала на 1,43% или 0,94 долларов и составила 66,78 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 69 долларов/баррель.