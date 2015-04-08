Нефть продолжает дорожать

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) повысилась на 3,41% или 1,84 долларов и составила 53,98 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах повышение также наблюдалось и в стоимости нефти марки Brent, которая подорожала на 1,66% или 0,98 долларов и составила 59,10 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 62 долларов/баррель.