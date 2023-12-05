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Нефть продемонстрировала стабильность после снижения до минимумов с середины ноября

Нефть продемонстрировала стабильность после снижения до минимумов с середины ноября Цены на нефть эталонных марок незначительно изменились в ходе утренних торгов во вторник. Накануне котировки опустились до минимумов с середины ноября на опасениях, что страны ОПЕК+ не будут в полной мере соблюдать взятые на себя обязательства по сокращен
Энергетика
5 декабря 2023 г. 10:33
Нефть продемонстрировала стабильность после снижения до минимумов с середины ноября

Цены на нефть эталонных марок незначительно изменились в ходе утренних торгов во вторник. Накануне котировки опустились до минимумов с середины ноября на опасениях, что страны ОПЕК+ не будут в полной мере соблюдать взятые на себя обязательства по сокращению добычи.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", цена февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 78,03 доллара за баррель, что соответствует уровню на закрытие предыдущей сессии. Накануне эти контракты снизились в цене на 0,85 доллара (1,1%), до 78,03 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились на 5 центов и составили 73,09 доллара за баррель. По итогам прошлой сессии они упали на 1,03 доллара (1,4%) - до 73,04 доллара за баррель.

В понедельник обе марки завершили торги на минимумах с 16 ноября.

На прошлой неделе отдельные страны ОПЕК+ объявили о добровольном сокращении добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки в первом квартале 2024 года. В том числе Саудовская Аравия снизит производство на 1 млн б/с, Россия – на 300 тыс. б/с.

Снижение добычи со стороны ОПЕК+ обеспечит баланс на рынке нефти в первом квартале следующего года, но без дальнейших мер во втором квартале на глобальном рынке может возникнуть профицит в размере 1 млн б/с, опасаются аналитики Citi.

Кроме того, тот факт, что ограничения производства нефти являются добровольными, повышает скептицизм по поводу соблюдения условий сделки, добавили аналитики.

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Версия на английском языке Oil shows stability after falling to lows since mid-November

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