Нефть подорожала после выхода оценки запасов сырья в США

Цены на нефть выросли после выхода оценки запасов этого сырья в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,67% относительно предыдущего закрытия - до $71,05 за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,66%, до $66,06.

Американский институт нефти (API) в ночь опубликовал оценку запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 20 февраля выросли на 11,4 млн баррелей.

Позднее в среду будет опубликована официальная статистика минэнерго США. За неделю по 13 февраля показатель снизился на 9,014 млн баррелей.